Maju Mantilla utilizó sus redes sociales para defenderse de las acusaciones de su esposo, Gustavo Salcedo. En un extenso comunicado, la exreina de belleza se refirió a los escandalosos audios de su aún esposo, difundidos por ‘Magaly TV, la firme’ y señaló que tomará todas las medidas necesaria para “proteger su honor”.

“Sobre los actos de violencia, quiero señalar que los rechazo tajanbtemente. La conducta con quien me une un vínculo matrimonial, no la comparto y mucho menos tampoco la he inducido como se afirma. No he cometido una serie de actos que se me vienen atribuyendo y cada uno de ellos los rebatiré en el ambito legal”, señaló.

Asimismo, señaló que no dejará que se cuestione o juzgue su rol de madre. “Nunca he faltado a mis hijos, ahora estoy concentrada en cuidarlos ante todo este ataque mediático que los impacta. Ellos son siempre mi prioridad y mi silencio busca protegerlos directamente y así seguirá siendo pero no permitiré que se me siga dañando”, agregó.

Finalmente, indicó que no brindará ninguna declaración adicional a medios de comunicación. “Apelaré a todos los mecanismos judiciales que la ley me asista para hacer valer mis derechos. (…) Todo será manejado en el ámbito legal y familiar priorizando el bienestar emocional de mis hijos y familia”, finalizó.

