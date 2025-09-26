Christian Rodríguez, productor televisivo que fue vinculado sentimentalmente a Maju Mantilla, acudió a la comisaría de San Isidro para denunciar haber sido víctima de agresión por parte de Gustavo Salcedo.

Rodríguez Portugal relató que los hechos se desencadenaron cuando salía de un estudio de abogados en compañía de su familia. “Mi hijo entró al carro, mi esposa estaba adelante, ya nos íbamos. Cuando iba a subir, vi que desde el fondo venía una camioneta gris a toda velocidad. Yo me moví y chocó la parte trasera del auto”, señaló.

De acuerdo con su testimonio, tras el impacto, el conductor del vehículo descendió y lo agredió físicamente hasta provocarle una herida en la cabeza. “He reconocido a la persona, se llama Gustavo Salcedo”, afirmó.

Tras el ataque, el comunicador se dirigió a una clínica para recibir atención médica y posteriormente acudió a la comisaría de San Isidro, donde pasó por médico legista y dejó constancia de la denuncia.

Hasta el momento, Gustavo Salcedo no se ha pronunciado públicamente sobre las acusaciones en su contra. El caso ha despertado gran interés mediático debido al historial de enfrentamientos que rodean a las personas involucradas.

