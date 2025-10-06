Jorge Domingo Petrozzi, abogado de Gustavo Salcedo, confirmó públicamente que su cliente fue víctima de una infidelidad por parte de su esposa, Maju Mantilla, con el productor Christian Rodríguez.

Durante una entrevista a Día D, el letrado aseguró que Salcedo atravesó un fuerte quiebre emocional tras descubrir la relación extramatrimonial, hecho que habría afectado profundamente su entorno familiar.

Petrozzi fue enfático al señalar a Rodríguez como el responsable directo del quiebre matrimonial entre Mantilla y Salcedo. “Es el generador de esa situación. Ha participado en la comisión de un adulterio. No es delito, pero sí es causal de divorcio”, sostuvo.

Asimismo, el defensor legal lamentó la forma en que se desarrollaron los hechos y dejó entrever que Rodríguez habría intentado justificar su comportamiento. “El señor se victimiza, quizá para quedar bien con su esposa y familia. Quizá debió reconocer y no habríamos llegado a esa situación”, añadió.

Las declaraciones del abogado de Salcedo ponen fin a las especulaciones que circulaban desde hace semanas, confirmando que los problemas entre la pareja tendrían origen en una relación sentimental fuera del matrimonio.

