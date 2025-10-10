Tras las múltiples controversias que rodean a Maju Mantilla y Gustavo Salcedo, el abogado del deportista confirmó que la pareja llegó finalmente a un acuerdo de conciliación en medio de su proceso de separación.

Según explicó, la ex Miss Mundo decidió abandonar la casa familiar que compartió con Salcedo por más de veinte años, dejando a sus dos hijos bajo el cuidado del empresario, aunque mantendrá un régimen de visitas abierto para verlos cuando lo desee.

“El día de ayer, a mi defendido, de muy mala fe lo han hecho quedar como un energúmeno. La señora Maju Mantilla ha estado viviendo con un energúmeno dentro de su casa, eso llama la atención y no se condice con los hechos ni la conciliación que han celebrado esta pareja (…). Mi defendido se está quedando a vivir en su casa con sus dos hijos y la que se está retirando del hogar conyugal es la señora Maju Mantilla“, expresó.

Maju Mantilla aceptó el acuerdo de manera voluntaria

“No creo que la señora vaya a dejar a sus hijos con un… como lo quieren pintar al señor, sin un régimen de visitas y con puertas abiertas“, precisó el abogado, dejando claro que la expareja busca mantener una relación cordial por el bienestar de sus pequeños.

Fuente: Willax TV

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO