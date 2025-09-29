La reciente agresión de Gustavo Salcedo contra Christian Rodríguez ha generado preocupación, y para Mónica Cabrejos no hay duda de que el aún esposo de Maju Mantilla representa un riesgo. Desde su experiencia como psicóloga, señaló con firmeza: “Tiene todas las características de un agresor”.

Cabrejos explicó que el comportamiento de Salcedo responde a un patrón peligroso: “Sin duda, es una persona que está con el ego herido, ego machista, hay una falta de control, de impulsos, de ira; él responde a todas las características de un agresor”, indicó, advirtiendo que Maju debe priorizar su seguridad.

“Ella está en peligro porque los agresores no son selectivos, son agresivos siempre. Después de lo que hemos visto, puede agredir en cualquier momento a cualquier persona si es que no se cura”, agregó, recomendando que la familia lo obligue a buscar ayuda profesional.

