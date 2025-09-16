El escándalo en el que está envuelta Maju Mantilla, luego que su esposo, Gustavo Salcedo, deslizara que le había sido infiel con el productor Christian Rodríguez, habría generado que una nueva información agrave la situación de la conductora de TV.

La productora Verónica Alcántara, quien asegura haber tenido comunicación directa con Salcedo, señaló un pasado marcado de supuestas relaciones de la exreina de belleza con hombres casados y episodios desconocidos de su vida antes de su matrimonio.

Versiones sobre su pasado

Según Alcántara, no solo estarían en juego los nombres de Christian Rodríguez o el actor George Slebi, sino que también existirían antecedentes de una presunta infidelidad a su exnovio Giuliano Barraza y vínculos con un reconocido cirujano.

El periodista Christian Bayro, del programa Chimi Churri, reforzó la versión al leer un mensaje que recibió de una fuente anónima, donde se menciona que Mantilla habría sostenido un vínculo con dicho médico —quien era casado— y que incluso habría recibido apoyo económico significativo de su parte.

“Maju hizo que mi tío la opere completa (…) Según esta fuente, Maju habría sangrado al tío, lo vivió, hizo que la mande a Miami, que le dé plata para su departamento”, indicó Bayro, aunque aclaró que la información no podía ser confirmada directamente por él.

“Lugar secreto” con Christian Rodríguez

Además de estas revelaciones, Bayro también señaló que existía un espacio privado donde Mantilla y Christian Rodríguez habrían mantenido encuentros en la clandestinidad. Estos detalles se suman a las tensiones generadas por la denuncia de Salcedo, quien según el mismo medio, estaría evaluando medidas legales y patrimoniales contra la modelo.

Una crisis en aumento

La situación de Maju Mantilla se ha convertido en uno de los escándalos mediáticos más sonados del momento, no solo por las versiones sobre infidelidad, sino también por las acusaciones relacionadas a su vida pasada. Mientras tanto, la conductora no ha ofrecido declaraciones públicas recientes que respondan a las revelaciones de Alcántara y Bayro.