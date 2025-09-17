El nombre de Maju Mantilla vuelve a colocarse en el centro de la atención mediática. Durante su participación en el programa digital La noche habla, Verónica Alcántara, productora de Chimi Churri, sorprendió con fuertes declaraciones sobre la ex Miss Mundo. No solo mencionó la presunta cercanía entre la conductora y su productor Christian Rodríguez, sino que también recordó un hecho del pasado que, según ella, le fue confiado por el propio Gustavo Salcedo, esposo de Mantilla.

Alcántara relató que Salcedo le habría contado un episodio ocurrido hace algunos años, cuando Maju trabajaba junto al actor colombiano George Slebi en la telenovela Te volveré a encontrar. De acuerdo con esa versión, la conductora se habría ausentado de su hogar por más de un mes para viajar con el intérprete, lo que habría generado tensiones en su matrimonio.

“Compartieron un protagonismo los dos (en Te volveré a encontrar) (…) Según lo que me cuenta Gustavo es que ella se había ausentado un mes o mes y medio de la casa por irse con él (George Slebi)“, expresó la productora frente a cámaras, dejando sorprendidos a los panelistas y espectadores del programa.

