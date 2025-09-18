Una despedida cargada de emoción… y silencios

Este jueves, Maju Mantilla anunció su salida del programa Arriba Mi Gente en medio de una fuerte carga emocional. La conductora se quebró en vivo al agradecer a sus compañeros de conducción, al equipo técnico y a la audiencia que la acompañó durante su etapa en Latina. Sin embargo, lo que más sorprendió fue que en ningún momento mencionó a Christian Rodríguez, el productor con quien fue vinculada sentimentalmente en las últimas semanas.

La omisión fue evidente para los televidentes y panelistas de espectáculos, quienes esperaban algún tipo de referencia, aclaración o despedida hacia Rodríguez, quien también habría sido apartado del programa tras el escándalo. “No lo mencionó ni una sola vez, como si no existiera”, comentó Magaly Medina en Magaly TV La Firme, donde se analizó cada palabra de la despedida.

Maju Mantilla: ¿Mensaje implícito o estrategia de silencio?

La decisión de Maju Mantilla de no nombrar al productor ha sido interpretada por algunos como una estrategia para cerrar el capítulo sin alimentar más especulaciones. Otros, en cambio, lo ven como una señal de distanciamiento total, especialmente luego de que se filtraran imágenes y rumores sobre una presunta relación extramatrimonial entre ambos.

“Ella agradeció a todos, incluso al equipo técnico, pero no al productor. Eso dice mucho”, señaló Gigi Mitre. La ausencia de Christian Rodríguez en el set también reforzó la idea de que ambos fueron separados por la producción, en un intento por proteger la imagen del programa.

El impacto del escándalo en su salida

La salida de Maju Mantilla no fue voluntaria, según fuentes cercanas a Latina. Habría sido “invitada a renunciar” tras el revuelo mediático que generó su presunta relación extramatrimonial con Christian Rodríguez y la incomodidad que esto habría causado en el equipo. Aunque la conductora intentó mantener la compostura, su rostro reflejaba el desgaste emocional de las últimas semanas.

Fernando Díaz y Santi Lesmes le dedicaron palabras de aliento, pero evitaron referirse directamente al escándalo. La despedida fue cálida, pero marcada por la tensión que dejó entrever que el ambiente interno del programa no era el mismo desde que estalló la polémica.

