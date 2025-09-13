Maju Mantilla enfrenta las revelaciones sobre sus salidas, aventuras y pecados que contrastan con la imagen de “reina” impecable que siempre proyectó, mostrándose como la esposa enamoradísima de Gustavo Salcedo, quien públicamente declaró en el pasado que fue amor a primera vista y que ella era “el amor de su vida”. Esta cuidadosa imagen se mantuvo incluso cuando se cuestionó la fidelidad de su esposo, llegando al punto de que la propia Magaly Medina sacó cara por ella hace una semana cuando Salcedo anunció el fin de su relación.

Magaly Medina compara al productor de Maju Mantilla con el esposo: "Primero besó al príncipe y luego al sapo"

Sin embargo, ahora emerge una foto de un bar en Miraflores del 22 de diciembre de 2023 donde la exmiss Universo aparece junto al productor Christian Rodríguez y su equipo de trabajo, celebración que genera cuestionamientos sobre por qué seguía frecuentándose con el productor si su relación extramatrimonial había sido descubierta.

