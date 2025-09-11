Maju Mantilla rompió su silencio en “Arriba mi gente” luego de que su aún esposo, Gustavo Salcedo, la expusiera públicamente al sugerir que ella tendría un vínculo extramatrimonial con su productor, Christian Rodríguez Portugal.

La exMiss Mundo expresó su incomodidad por lo sucedido y recordó que, a diferencia de él, ella siempre se ha mantenido en reserva frente a situaciones delicadas: “Anoche se difundieron unas declaraciones de mi exesposo, Gustavo Salcedo, en un programa de televisión y como siempre lo he dicho y lo sostengo, yo jamás voy a dar detalles de mi vida privada. Jamás voy a hablar de los problemas de mi vida privada, porque siempre lo he dicho que los voy a resolver dentro de mi privacidad”, afirmó.

Conductora revela que había un acuerdo firmado de conciliación

“Tanto el señor Gustavo Salcedo y yo hemos firmado una conciliación donde nos comprometemos a no dar detalles de nuestra separación por respeto a nuestra familia”, recordó en vivo, visiblemente incómoda por la exposición mediática que su pareja generó.

