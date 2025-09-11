Maju Mantilla reapareció y sorprendió al responder en vivo a Gustavo Salcedo, luego de que este confirmara que la engañó con el productor del programa, Christian Rodríguez, desde hace dos años. Firme y dejando de lado su habitual ternura, la ex Miss Mundo le recordó a su expareja el polémico ampay con Mariana de la Vega en el hotel Westin.

La conductora dejó en shock a todos al exigirle a Salcedo no exponerla públicamente, pues recordó que cuando él estuvo en el ojo de la tormenta ella decidió mantenerse a su lado sin cuestionarlo.

“Incluso, dos años atrás cuando se difundieron imágenes de estas cámaras de videovigilancia, en ningún momento yo hice algún señalamiento, acusación, juicio o mandé indirectas. ¡No lo voy a hacer y tampoco voy a permitir que se hagan hacia mí!”, dijo tajante frente a las cámaras.

Con estas palabras, Maju dejó en claro que no permitirá ataques hacia su imagen ni hacia su familia, deslizando que Salcedo carece de autoridad moral para señalarla tras su propia exposición mediática.

Fuente: Latina TV

