“Tengo ganas de verte, de abrazarte”: el contenido que desató el escándalo

La polémica en torno a Maju Mantilla y su separación con Gustavo Salcedo tomó un nuevo giro tras la difusión de chats comprometedores entre la conductora y su productor Christian Rodríguez. En su programa, Rodrigo González leyó fragmentos de las conversaciones que, según él, evidencian una relación extramatrimonial. “¿Por qué le llama ‘mi amor’? No parece un trato laboral”, cuestionó el conductor.

Los mensajes incluyen frases como “¿No que nos podíamos ver?” y “Ya tengo ganas de verte, de abrazarte”, lo que para muchos usuarios en redes sociales confirma que el vínculo entre Maju y Christian iba más allá de lo profesional. La revelación ha generado una ola de reacciones, especialmente porque la exreina de belleza aún trabaja con Rodríguez en el programa matutino.

Gustavo Salcedo confirma los chats y rompe el silencio

Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, confirmó en Magaly TV La Firme que tuvo acceso a los chats desde julio de 2023, justo un día antes de su cumpleaños. “No eran mensajes amicales ni laborales. Ella sabía que no me agradaba que trabajara con él”, declaró, visiblemente afectado. También reveló que encontró a su esposa en el carro con el productor, lo que terminó por quebrar la relación.

El empresario calificó a Christian Rodríguez como “una persona sin valores” y aseguró que la relación extramatrimonial habría durado al menos dos años. Aunque intentaron salvar el matrimonio con terapia y conciliaciones, Salcedo decidió poner fin a la relación tras descubrir nuevos detalles.

Maju Mantilla responde desde el set de televisión

Durante la emisión de Arriba Mi Gente, Maju Mantilla se pronunció por primera vez sobre el escándalo. Sin negar directamente la infidelidad, pidió respeto por su familia y cuestionó que su expareja haya expuesto la situación públicamente. “Esta separación es entre tú y yo. No permitiré que se hagan acusaciones hacia mí”, expresó con firmeza.

La conductora también recordó que en el pasado perdonó a Salcedo tras un incidente similar, lo que ha generado un intenso debate sobre doble moral y exposición mediática. Hasta el momento, Christian Rodríguez no ha emitido declaraciones públicas.

