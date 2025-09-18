Este jueves 18 de septiembre, Maju Mantilla sorprendió a sus compañeros y televidentes al anunciar en vivo su renuncia al programa que conducía. Visiblemente afectada, la conductora confesó que atraviesa un momento personal muy difícil, marcado por especulaciones sobre una presunta infidelidad a su aún esposo Gustavo Salcedo. “He dado mi mayor esfuerzo, pero siento que no lo he logrado”, expresó entre lágrimas.

La exreina de belleza lamentó que los rumores hayan afectado no solo su reputación, sino también a las personas con las que ha sido vinculada. “Soy un ser humano que comete errores, pero se han dado afirmaciones malintencionadas. Me han vinculado con otras personas, dañando mi imagen y la de ellos”, señaló.

Maju Mantilla: Salida por presión interna

Según se especula en los medios de comunicación, Maju Mantilla no habría renunciado por voluntad propia, sino que fue “invitada a renunciar” por la producción del canal. Su salida coincide con la del productor Christian Rodríguez, con quien se le ha vinculado sentimentalmente. “Ha sido presionada y tiene lógica con todo lo que está viviendo”, comentó Gigi Mitre en vivo.

La tensión en el set habría sido evidente en los últimos días, y fuentes cercanas al canal aseguran que ambos fueron apartados para evitar que el escándalo afecte la imagen del programa. “Si las puertas están tan abiertas, ¿por qué se va?”, cuestionó Rodrigo González, insinuando que la decisión fue tomada desde la dirección de Latina.

Maju Mantilla: Despedida entre abrazos y lágrimas

Al despedirse, Maju agradeció a sus compañeros de conducción, especialmente a Fernando Díaz y Santi Lesmes, quienes le brindaron palabras de aliento. “He sido feliz trabajando con ustedes, he aprendido muchísimo, pero esta carga emocional ha llegado al equipo y no es justo”, dijo con la voz entrecortada la exreina de belleza.

Fernando Díaz, conmovido, destacó su profesionalismo y lamentó el daño que causan los rumores. “Uno puede ser de piedra a veces, pero duele. Desde mi experiencia, hay cosas que no vale la pena responder porque vienen de gente que solo busca figurar”, expresó en vivo.

