Maju Mantilla lloró el día de su cumpleaños tras una fuerte discusión conyugal, ya que su esposo Gustavo Salcedo le descubrió chats con su productor, Christian Rodríguez Portugal, la víspera de su onomástico, según la investigación de Magaly Medina. La exreina de belleza, quien en ese momento atribuyó su quebranto emocional a sensibilidad matutina durante la transmisión del programa que conducía, en realidad estaba afrontando la crisis matrimonial desatada por el hallazgo de esas conversaciones comprometedoras, un hecho que Gustavo Salcedo.

Este descubrimiento, que data del 9 de julio de 2023, explica el llanto inexplicable que mostró ante las cámaras justo al día siguiente, cuando recibió el feliz cumpleaños de sus compañeros visiblemente afectada, una reacción que en su momento confundió a los televidentes pero que ahora adquiere un sentido completamente distinto, según concluyó la popular ‘Urraca‘.