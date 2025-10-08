Los escandalosos audios de Gustavo Salcedo han destapado lo que muchos califican como una “caja de Pandora” en la relación que mantenía con Maju Mantilla, revelando una trama de supuestas infidelidades, mentiras y venganzas que dista mucho del cuento de hadas que proyectaban. El exdeportista detalló con lujo de detalles lo ocurrido durante su encuentro con Christian Rodríguez en el malecón de Miraflores, un incidente que, aunque al esposo de la exMiss “le causa gracia” y dice desconocer, habría quedado registrado en fotografías que el denunciante mostró como prueba.

Vea también: Magaly Medina sobre Gustavo Salcedo: “No solo tengo audios, todo viene acompañado de video”

La investigación periodística profundiza en estos audios donde Salcedo no solo habla del seguimiento al productor, sino que expone la red de vigilancia que montó, explicando cómo rastreaba a Mantilla y a Rodríguez. El empresario, quien parece haberlo contado todo al equipo de prensa, describe operaciones que incluirían el monitoreo constante de sus ubicaciones, métodos que han conmocionado al entorno de la farándula peruana.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO