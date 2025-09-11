Tras recientes revelaciones en el caso de la conductora y ex reina de belleza Maju Mantilla, la abogada Rosa Sasieta advierte sobre las graves consecuencias legales que enfrentan las víctimas de infidelidad, revelando que el plazo para demandar por conducta deshonrosa prescribe a los 6 meses desde el descubrimiento del engaño. Esta figura jurídica, aplicable solo a matrimonios y no a convivencias, puede significar la pérdida de derechos económicos y patrimoniales si no se actúa con celeridad, ya que el silencio o la reconciliación tácita invalidan cualquier reclamo posterior.

Desde la perspectiva psicológica, la especialista Rocío Marthans destaca que la infidelidad destruye la confianza construida por años, generando dinámicas de venganza donde ambas partes se engañan mutuamente, anulando toda posibilidad de reclamo legal coherente. Este patrón, común en relaciones con dependencia emocional o económica, se usa como excusa para mantener una estabilidad aparente mientras se acumula resentimiento, impidiendo una solución real al conflicto de fondo.

