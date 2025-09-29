La pregunta sobre quién es Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, encuentra respuesta en su perfil como CEO de una empresa de seguros y exatleta de élite. Magaly Medina reveló que el empresario de 43 años, quien actualmente está en el ojo público, es bachiller en Ingeniería Industrial y posee dos maestrías: una en Gestión Logística y otra en Gerencia de Riesgos y Seguros. Esta sólida formación académica sustenta su posición directiva en la compañía que promete proteger a sus usuarios de cualquier accidente, construyendo relaciones de confianza en el sector asegurador.

Más allá de los negocios, Salcedo mantiene una notable disciplina atlética que lo llevó a ser campeón de remo en 2022 y representante peruano en competencias internacionales. El esposo de la exreina de belleza, quien sigue dedicando tiempo al entrenamiento como aficionado al Ironman, la bicicleta y el atletismo, también invierte en propiedades junto a Maju Mantilla.

