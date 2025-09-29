Maju Mantilla rompió su silencio sobre el ataque de su aún esposo, Gustavo Salcedo, contra Christian Rodríguez. Aunque la exreina de belleza condenó la agresión contra su exproductor, reveló que en estos momento busca conciliar con su ex con respecto a la tenencia de sus hijos.

“Hoy estoy tratando de llevar un acuerdo conciliatorio respecto del bienestar de mis hijos. Gustavo nunca ha sido violento conmigo y me reafirmo en que rechazo por completo todo acto de violencia”, reveló. Como se recuerda, el conductora fue acusada de haberse metido con Christian Rodríguez cuando aún seguía con su esposo, Gustavo Salcedo.

¿Qué dijo de la agresión?

Esto no fue lo único que dijo Maju Mantilla. En otro momento de la conversación, condenó la actitud de Gustavo Salcedo, quien atacó al productor de televisión en presencia de su esposa e hijo. “Yo rechazo y condeno todo acto de violencia, ninguna agresión es justificable”, indicó.

Rosario Sasieta critica a Maju Mantilla

Por otro lado, la abogada Rosario Sasieta aconsejó a la exreina de belleza resguardas la integridad de su familia. “Tú tienes que asumir el rol de madre y, en representación de los menores, pedir medidas de protección. Sé que no te gusta y es un poco complicado, pero si no lo haces tú, lo va a hacer el ministerio de la mujer y se te pueden complicar las cosas”, advirtió.

Asimismo, indicó que Maju Mantilla “hasta podria pedir la suspención de la patria potestad”. “Aquí no puede haber conciliación porque los menores son un bien que el Estado inclusive tiene que proteger. (…) Hay un delito y es perseguiblepor el Ministerio Público”, agregó.

Fuente: América TV

