La conductora de TV Maju Mantilla rompió su silencio tras las recientes especulaciones sobre su vida personal y las acusaciones que la vinculan con supuestos romances extramatrimoniales.

La exreina de belleza negó de manera categórica haber tenido una relación con el actor colombiano George Slebi o con un médico cirujano, como se había difundido en algunos medios y redes sociales.

Lamentó que en su contra circulen rumores que calificó como totalmente falsos y adelantó que ya inició un proceso legal contra los responsables de difundir estas versiones.

“A mí me agobia mucho lo que está sucediendo y yo ya lo dije, eso lo están viendo los abogados. Con respecto a todo lo que se ha dicho, que es falso, eso ya está en proceso”, sostuvo.

Sin embargo, Maju Mantilla evitó pronunciarse sobre la versión de un romance extramarital con su exproductor Christian Rodríguez.

“Lamentablemente, me indigna que hablen así, que haya personas que con tanta irresponsabilidad salgan a hablar cosas falsas”, expresó con molestia.

Fuente: Willax

