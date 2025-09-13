Magaly Medina explotó contra Maju Mantilla luego de que la reina de belleza renegara con la prensa por especular sobre su presunta relación extramatrimonial, defendiendo su trabajo periodístico al afirmar que “nosotros hemos ido a la fuente”. La ‘Urraca’ reveló que accedió a chats privados que confirmarían el vínculo entre Mantilla y el productor Christian Rodríguez, información que, según explicó, no hizo pública inmediatamente sino que verificó yendo directamente con Gustavo Salcedo, quien habría confirmado la infidelidad.

La conductora cuestionó el discurso de Maju, quien asegura tener una conciliación que le impide dar detalles por respeto a su familia, preguntándose si era “el speech que quedó con su productor”. Medina destacó que la exmiss Universo no se disculpó con la familia de Rodríguez, quien también tiene esposa e hijo, mientras pide a los periodistas no especular, aunque la propia ‘Urraca’ asegura que esperó meses para confirmar la información que llegó de pasillos del canal donde trabaja Mantilla, teniendo en mano las pruebas.

