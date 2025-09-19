La renuncia en vivo de Maju Mantilla a la conducción de su programa no solo habría sido por la presión mediática y los rumores que afectaban su vida como aseguró, sino que en el fondo, la razón no habría sido otra que ver la posibilidad de reconciliarse con su esposo Gustavo Salcedo, quien ventiló una presunta infidelidad de ella con Christian Rodríguez.

Según Magaly Medina, el deportista pudo haberle pedido en más de una ocasión a la exreina de belleza que dejara el espacio matutino, sobre todo desde que en 2023 él descubriera presuntos chats comprometedores entre ella y el productor.

“Creo, finalmente, que ella siguió trabajando con alguien con quien su esposo, evidentemente, tenía muchos celos. Si el esposo descubrió que había una situación inapropiada con su productor, lo más lógico hubiera sido que ella renunciara, ¿no?”, señaló en un principio.

La periodista agregó que, pese a la tensión, Maju Mantilla no abandonó la casa conyugal, lo que sería una señal de que busca recomponer la relación, y que la renuncia es una pieza clave para calmar los conflictos en su hogar y alejarse definitivamente de quien habría sido su supuesto “amante” durante dos años.

“Con la decisión que ha tomado Maju de dejar y abandonar el programa, el más feliz va a ser el marido. Al alejarse, ella también está haciendo algo que el marido le habría pedido hace tiempo, y de esta manera intentando recomponer la familia que se estaba desmoronando”, sostuvo.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO