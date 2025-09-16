“No era un restaurante ni un cine”: el lugar que nadie imaginaba

El escándalo que rodea a Maju Mantilla sigue creciendo. Esta vez, el periodista Christian Bayro, del programa Chimi Churri, reveló detalles inéditos sobre los presuntos encuentros íntimos entre la conductora y su productor Christian Rodríguez. Según Bayro, la pareja no se reunía en lugares públicos como restaurantes, cines o saunas, sino en una casa privada que les servía de refugio para esconderse de Gustavo Salcedo.

“Me dijeron dónde se reunía esta parejita. No era un restaurante, no era al fondo del cine, no era ningún sauna. Esta parejita se encontraba en la casa de alguien”, declaró el periodista, sin revelar la identidad del dueño del inmueble. Lo que sí aseguró es que se trata de una persona “muy cercana, más que un conocido, casi como un hermano o hermana para Maju”.

Gustavo Salcedo sabía todo, según fuentes

De acuerdo con la información difundida, Gustavo Salcedo habría tenido conocimiento de estos encuentros desde hace tiempo. Incluso, se afirma que el empresario tenía acceso a las ubicaciones de la exreina de belleza y habría seguido sus movimientos con discreción. Esta versión coincide con lo que se ha venido revelando en otros medios, donde se señala que Salcedo estaría recopilando pruebas para el proceso de divorcio.

El periodista también aseguró que una persona del entorno de Maju Mantilla habría colaborado con el romance clandestino, facilitando el espacio para que la pareja se reuniera sin ser detectada por la prensa. “Quién se prestaba para que esos dos tortolitos se juntasen y se prodigasen ese cariño… no lo voy a decir”, añadió Bayro, dejando abierta la especulación sobre quién estaría involucrado.

Magaly Medina y otros conductores insinúan más nombres

La conductora Magaly Medina también ha lanzado indirectas sobre el caso, insinuando que el presentador Ricardo Rondón podría tener un rol más activo en el escándalo. “Todavía no lo hemos dicho, pero él también habría tenido un papel protagónico en el novelón”, comentó en su programa, sugiriendo que entre los jefes de Latina se conoce el vínculo entre Maju y su productor.

Aunque ninguno de los involucrados ha confirmado públicamente la relación, las imágenes, declaraciones y filtraciones han alimentado el interés mediático. Maju Mantilla, por su parte, ha pedido respeto y discreción sobre su vida privada, mientras continúa conduciendo su programa.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO