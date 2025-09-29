Maju Mantilla rompió su silencio en medio de la polémica. La ex Miss Mundo se pronunció por primera vez ante las cámaras de América Hoy tras conocerse la fuerte agresión de su aún esposo, Gustavo Salcedo, contra Christian Rodríguez, productor con quien se le vinculó sentimentalmente. Fiel a su estilo, Mantilla fue directa y dejó en claro que no aprueba lo sucedido.

La conductora conversó con la reportera del programa y no ocultó cómo se siente en medio de este escándalo mediático: “Buenos días Verónica, muchas gracias por tu preocupación, la verdad no me siento bien“, señaló en un primer momento.

Tras ser consultada por la brutal agresión de su esposo a Rodríguez, la ex reina de belleza marcó distancia con el accionar del padre de sus hijos: “Yo rechazo y condeno todo acto de violencia, ninguna agresión es justificable“, afirmó tajantemente Maju Mantilla, en referencia al ataque que habría dejado con la cabeza rota al productor en presencia de su esposa e hijo. De esta manera, la ex Miss Mundo fijó su posición pública, mostrando firmeza y deslindando de los actos violentos que rodean este caso.

