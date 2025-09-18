Maju Mantilla dio a conocer su alejamiento del programa matinal a raíz del escándalo de presunta infidelidad con Christian Rodríguez, luego de las declaraciones de su todavía esposo, Gustavo Salcedo.

La exreina de belleza solo explicó que su decisión fue influenciada por la presión mediática en base a afirmaciones de forma malintencionadas, no solo con el mencionado productor del programa sino también con su compañero Fernando Díaz, que dañaron su reputación.

“Han sido días muy duros para mí y para mi familia. En base a chismes han afirmado cosas sobre mí que son falsas. Yo soy un ser humano que comete errores, pero se han dado afirmaciones continuas de forma malintencionada, dañando mi reputación y la de otras personas”, declaró visiblemente afectada.

“La mentira repetida no se convierte en verdad. Lamento que varios medios digitales y de televisión hayan optado por el sensacionalismo. Yo me siento muy afectada”, agregó sobre la vinculación con el periodista y el productor.

Renuncia

Mantilla explicó que la carga emocional había trascendido el ámbito personal para instalarse en la dinámica del equipo de producción.

“Este programa necesita energía, alegría y concentración. He dado mi mayor esfuerzo, pero siento que no lo he logrado porque sí estoy afectada. Esta carga ha llegado a mis compañeros, al equipo tan bonito de Arriba Mi Gente, que no se lo merece y que no es justo. Por tal motivo, yo he decidido no continuar en el programa”, expresó entre lágrimas.

