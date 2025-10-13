La separación entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo sigue generando titulares. Según declaraciones del abogado del empresario, la conductora de televisión habría abandonado el hogar familiar, dejando a sus hijos bajo el cuidado exclusivo de su aún esposo. Como resultado, se estableció un régimen de visitas que regula el tiempo que Mantilla puede compartir con los menores.

“El señor Salcedo se queda con los niños, y ella tiene un régimen de visitas”, explicó el abogado Jorge Petrozzi en entrevista. Aunque no se detallaron las restricciones específicas, el letrado dejó entrever que la decisión fue tomada en el marco de una conciliación legal, tras semanas de tensión mediática y acusaciones cruzadas.

Acusaciones, respuestas y silencio

La polémica se intensificó luego de que Gustavo Salcedo acusara públicamente a Maju Mantilla de haberle sido infiel con el productor Christian Rodríguez y el actor George Slebi. La ex reina de belleza respondió con un comunicado en redes sociales, negando las acusaciones y asegurando que jamás abandonaría a sus hijos. “No permitiré que me sigan dañando”, escribió, en referencia a las declaraciones de su aún esposo.

Sin embargo, el abogado de Salcedo insistió en que fue ella quien dejó la vivienda familiar, lo que habría motivado el acuerdo de custodia. “No se trata de castigo, sino de orden legal”, afirmó. La situación ha dividido opiniones en redes sociales, donde muchos usuarios defienden el rol maternal de Mantilla, mientras otros cuestionan su silencio prolongado.

¿Qué implica el régimen de visitas?

El régimen de visitas es una figura legal que permite a uno de los padres mantener contacto con sus hijos tras una separación, sin tener la custodia directa. En este caso, Maju Mantilla tendría horarios y condiciones específicas para ver a sus hijos, aunque no se ha confirmado si existen restricciones adicionales como supervisión o limitación de días.

Expertos en derecho familiar señalan que este tipo de acuerdos buscan proteger el bienestar de los menores, especialmente en contextos de alta exposición mediática. “Lo importante es que los niños mantengan vínculos sanos con ambos padres”, comentó la abogada Marisol Castañeda en una entrevista reciente.

Un divorcio cada vez más definitivo

La relación entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo parece haber llegado a su punto final. Tras más de una década de matrimonio, ambos han iniciado procesos legales de separación de bienes y custodia. La ex Miss Mundo ha confirmado que se divorciará, aunque aún no se ha oficializado la fecha.

Mientras tanto, Salcedo continúa viviendo con los hijos en la casa familiar, y Mantilla ha optado por mantenerse al margen de los medios. Su regreso a la televisión también ha sido puesto en pausa, mientras se resuelve el conflicto legal y emocional que atraviesa.