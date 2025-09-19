Maju Mantilla fue captada ingresando a una clínica pocas horas después de su emotiva despedida en vivo de Arriba Mi Gente. El programa de Rodrigo Gonzáles reveló las imágenes del preciso momento en que la exMiss Mundo acudió sola al centro de salud, generando preocupación sobre su estado físico y emocional en medio del escándalo mediático que enfrenta.

La conductora había sorprendido a todos al anunciar en lágrimas su renuncia al programa de Latina, reconociendo que no se encontraba en condiciones de seguir frente a cámaras: “Yo me siento muy afectada. Venir aquí, este programa necesita energía, necesita alegría, necesita concentración. He dado mi mayor esfuerzo, pero siento que no lo he logrado porque sí estoy afectada“, dijo antes de quebrarse y necesitar agua para poder continuar.

Según lo informado por el programa antes mencionado, Mantilla se mostró seria y con un semblante visiblemente desanimado al llegar a la clínica. Incluso evitó bajar la ventana de su camioneta y pidió respeto a la prensa que intentó consultarle sobre su renuncia.

