Maju Mantilla volvió a pronunciarse públicamente tras las constantes especulaciones en torno a su vida personal luego que su Gustavo Salcedo deslizara una infidelidad de ella con su productor Christian Rodríguez. A través de sus historias de Instagram, la modelo expresó su hartazgo por la difusión de supuestas noticias falsas sobre ella.

“Yo la verdad me encuentro muy cansada. Es increíble cómo medios de comunicación digital y de televisión vienen difundiendo información falsa sobre mí”, señaló de manera enfática.

La exreina de belleza denunció que varios portales y programas estarían inventando episodios que jamás ocurrieron, con la intención de dañar su reputación y vincularla de forma maliciosa con terceras personas.

“Vienen difundiendo información falsa sobre mí, creando historias o episodios de mi vida que nunca sucedieron. Lo hacen de forma constante todos los días, vinculándome con terceros de forma maliciosa”, afirmó.

Evalúa acciones legales

Cansada de lo que considera una campaña de desprestigio, Mantilla advirtió que no permanecerá en silencio y dejó abierta la posibilidad de iniciar acciones legales contra quienes continúen difundiendo afirmaciones falsas.

“Generando así, expresiones negativas hacia ellos y hacia mí. Por tal motivo, quiero decirles que me reservo mi derecho a tomar las acciones legales correspondientes”, sentenció.

