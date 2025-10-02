Maju Mantilla habló por primera vez por la agresión que protagonizó su aún esposo, Gustavo Salcedo, contra su exproductor Christian Rodríguez, con quien se ha visto vinculado sentimentalmente.

La exreina de belleza expresó su angustia y rechazó categóricamente todo acto de violencia. “La verdad estoy muy preocupada con todo lo que ha sucedido, estoy sorprendida, estoy angustiada con lo que se está viviendo”, declaró.

La conductora de TV condenó de manera muy enfática el accionar del padre de sus hijos. “Yo condeno totalmente la violencia, rechazo por completo la violencia, y me da muchísima pena que mi esposo, el padre de mis hijos, esté envuelto en algo tan terrible”, expresó.

Exposición mediática

Maju Mantilla reconoció que la situación la ha expuesto a una ola de comentarios y especulaciones en redes sociales: “Nadie se merece algo como eso, ninguna persona se merece algo como eso y en las redes van a haber una serie de señalamientos y acusaciones como lo vienen haciendo en todo este tiempo”.

Fuente: Willax

