Maju Mantilla volvió a ser centro de atención luego de su pronunciamiento de su presunta vinculación con el productor de su programa, Christian Rodríguez, como consecuencia de las declaraciones de su esposo, Gustavo Salcedo.

En las imágenes, la conductora de TV fue vista ingresando a un restaurante de lujo, donde evitó responder las preguntas de la prensa sobre su presunta cercanía con el productor de televisión.

Minutos más tarde, fue el propio Salcedo quien salió del mismo local. Al ser consultado sobre un posible encuentro con la exMiss Mundo, se limitó a señalar al reportero de Peluchín: “No voy a declarar nada. No voy a decir absolutamente nada. Te pido respeto, no voy a responder”.

Horas después, las cámaras registraron el ingreso de la camioneta del empresario al restaurante, seguido de la salida de Maju Mantilla, quien subió rápidamente a la unidad en un intento por evitar ser grabada y dar algún tipo de declaración.

Captura video: Willax

Hasta el momento, ni Mantilla ni Salcedo han emitido declaraciones públicas sobre las recientes imágenes, que mantienen en expectativa a la prensa de espectáculos.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO