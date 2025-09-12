Luego que Gustavo Salcedo confirmó su separación definitiva de Maju Mantilla, la polémica no ha dejado de rodear a la expareja. El empresario aseguró que la ex Miss Mundo le fue infiel desde julio de 2023 con su productor, Christian Rodríguez, lo que generó todo tipo de reacciones en redes sociales.

En medio de ello, se viralizó un curioso video que la conductora compartió meses atrás en su cuenta de TikTok.

El clip, publicado el 10 de junio de 2024, muestra a Maju interpretando una frase que hoy muchos consideran una indirecta sobre lo que realmente pasaba en su vida sentimental: “Yo sé bien que para el mundo somos amigos, pero a solas, los besos son en la boca, en la boca. Baby, normal, los dos sentimos que mentimos, pero ¿Quién no se equivoca?”, se le escucha cantar en la grabación.

En ese momento, el video pasó desapercibido y fue celebrado por sus seguidores, quienes solo conocían el ampay de Gustavo Salcedo con Mariana de la Vega. Sin embargo, ahora que se revelaron los presuntos chats con su productor, la publicación tomó otro sentido.

