La señora Martha Valcárcel, madre de Milett Figueroa, no dudó en pronunciarse sobre el romance de su hija con Marcelo Tinelli y aseguró que, pese a los rumores de separación, ambos se encuentran más unidos que nunca.

“Siempre habrá peleas y amistes en las parejas. Yo sabía que se habían molestado por asuntos laborales, pero ahora están felices de la vida. Marcelo es un caballero y ambos se aman”, declaró orgullosa, dejando en claro que respalda la relación.

Milechi confirma reconciliación con Tinelli

Por su parte, la propia Milett Figueroa se encargó de acallar las especulaciones durante su presencia en los Premios Martín Fierro en Argentina, donde fue abordada por la prensa.

Ante la pregunta directa de si estaba separada del conductor argentino, la modelo peruana sorprendió al responder con una sonrisa nerviosa: “Realmente estamos bien, estamos conversando, creo que Marcelo también habló hoy por la mañana. Yo siempre trato de ser un poco más reservada, para preservar lo que es nuestra relación”.

