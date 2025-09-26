Doña Martha Valcárcel, madre de Milett Figueroa, apareció frente a las cámaras luego de que Marcelo Tinelli anunciara el fin de su relación con la modelo peruana. Ante la consulta de los reporteros sobre lo ocurrido entre su hija y el conductor argentino, la señora respondió con tranquilidad: “¿Qué va a pasar? No ha pasado nada. Todos estamos felices y contentos”.

La mamá de Milett también reconoció que la noticia sorprendió a muchos, pues hasta hace poco la pareja se mostraba unida en redes sociales y en eventos públicos: “Es normal, siempre sorprenden las separaciones o los amistes o amoríos”, comentó Valcárcel, restando dramatismo al tema y dejando en claro que no hay tensiones en su familia.

Finalmente, Martha Valcárcel dio detalles sobre cómo se encuentra su hija tras el rompimiento: “Ella está muy bien, para Marcelo un beso para él y todo perfecto. No hay problema. Si he podido hablar con mi hija, hablo todos los días y está muy bien, sigue trabajando con todos sus proyectos y sus cosas”, concluyó la madre de la modelo.

