Doña Carmen, madre del actor Santiago Suárez, se mostró emocionada al presentar el nuevo emprendimiento de su hijo, dedicado a la venta de marcianos. Entre lágrimas, destacó su orgullo por verlo salir adelante pese a las dificultades personales y profesionales que ha enfrentado en el último año.

“Me emociona verlo así”, expresó para luego resaltar que siempre ha acompañado al artista y subrayó que todo trabajo es digno cuando se realiza de manera honesta. “Yo lo apoyo en todo desde que era chiquito. Cualquier trabajo bueno dignifica”, señaló.

Santiago agradece el respaldo familiar

Durante la entrevista a canal 2, Santiago Suárez se mostró visiblemente conmovido por el apoyo constante de su madre, a quien reconoció como un pilar fundamental en esta nueva etapa de su vida.

“Mi madre me apoya siempre, en todos mis trabajos, en todos mis proyectos… esto recién empieza”, afirmó el actor, dejando en claro que asume este emprendimiento como un nuevo comienzo tras alejarse de los reflectores.

Doña Carmen, por su parte, reiteró sentirse orgullosa de su hijo, recordando que ha atravesado momentos complejos. “Estoy contenta y me emociona verlo así, contento… porque ha pasado por momentos difíciles. Dios sabe por qué hace las cosas”, manifestó.

