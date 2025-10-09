Manifestantes bloquean la vía frente a la embajada de Ecuador y arremeten contra Dina Boluarte, congregándose de manera masiva luego de que circulara el rumor sobre su posible pedido de asilo, lo que ha generado una tensa situación en la zona. La movilización, que parece ser espontánea y de la cual se desconoce una organización específica, ha colapsado el tránsito con carteles de protesta y personas con el rostro cubierto, mientras nuestro equipo reporta en vivo desde el lugar, confirmando que la aglomeración responde a la incertidumbre política nacional.

La acción de protesta se intensifica en los exteriores de la sede diplomática, donde los ciudadanos expresan su descontento ante la posibilidad de que la presidenta eluda la crisis política internándose en la legación ecuatoriana, una hipótesis que ha encendido los ánimos de los concentrados.

