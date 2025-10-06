Manifestantes indignados por la extorsión contra el transporte público claman: “¿Quién nos devuelve a nuestros muertos?“, una pregunta desgarradora que refleja el dolor de familias en Carabayllo que han perdido a cuatro seres queridos en un mes. Los bloqueos en la carretera a Canta, que incluyen quema de llantas y enfrentamientos con la policía, son considerados por los protestantes como la única forma de ser escuchados.

Una mujer revela el temor por su hija que se desempeña como transportista, un oficio que se ha convertido en sinónimo de alto riesgo frente a la inoperancia policial. Esta crisis humanitaria, donde los ciudadanos se sienten abandonados por el Estado, profundiza la fractura social y justifica para muchos la protesta radical como último recurso ante la impunidad.

