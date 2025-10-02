Manifestantes lanzan piedras contra buses de transporte público que salen a trabajar en el Callao, en un acto de violencia que mantiene a los pasajeros atrapados en medio del conflicto. La situación resulta paradójica, pues la protesta busca precisamente denunciar la inseguridad y las extorsiones que sufren los transportistas, no generar más violencia contra los ciudadanos.

Vea también: Martín Valeriano tras actos vandálicos durante el paro de transportes: “Los violentos son los infiltrados”

Un video filmado desde el interior de una unidad captó el momento del ataque, donde se observa a los usuarios visiblemente alterados pidiendo al conductor que detenga el vehículo para poder bajar y evitar ser lastimados por los proyectiles. Este ataque directo, que según el líder Martín Valeriano fue ejecutado por “infiltrados” y no por transportistas legítimos, expone la grave vulnerabilidad de los usuarios que deciden utilizar el servicio durante la paralización.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO