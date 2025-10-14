Manifestantes llegan a inmediaciones de Palacio de Gobierno para brindar su apoyo al presidente José Jerí, en una concentración que reúne a comités zonales y militantes de Somos Perú. Los asistentes portan pancartas, globos blancos y mensajes alusivos a la paz, en respaldo a la gestión del mandatario. Personal de protocolo del Despacho Presidencial salió a dialogar con los dirigentes del grupo, a la espera del arribo del presidente, quien tiene previsto saludar personalmente a los ciudadanos congregados en la Plaza de Armas.

El encuentro se desarrolla en un contexto político clave, previo a la marcha convocada por sectores que expresan disconformidad con el Gobierno. Según fuentes de Palacio, el presidente Jerí busca mantener un vínculo directo con las bases sociales de su partido y reforzar el diálogo con autoridades locales y regionales. La reunión ocurre tras el nombramiento del nuevo gabinete ministerial, que deberá presentarse ante el Congreso para solicitar el voto de confianza.

