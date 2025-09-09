Manifestantes quemaron el Congreso en Nepal tras la decisión gubernamental de prohibir 26 redes sociales, incluyendo Facebook, X y TikTok, que desató la furia de la generación Z. Las protestas iniciadas el lunes 8 de septiembre escalaron rápidamente a violencia extrema, con incendios de edificios gubernamentales y sedes de medios de comunicación. La medida censora provocó tal caos que el primer ministro presentó su renuncia, mientras políticos huían en helicópteros hacia China e India.

El saldo trágico de las manifestaciones alcanza 19 muertos y cientos de heridos, según reportes de medios locales nepaleses. Aunque el gobierno revocó la prohibición tras 24 horas de implementada, la violencia ya había desbordado todo control en las calles de Katmandú. Este episodio demuestra el poder movilizador de las redes sociales en sociedades modernas, donde restringirlas puede desencadenar crisis políticas irreversibles para los gobernantes.

