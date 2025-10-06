El paro de transportistas en Lima genera caos y violencia, tras bloquear el Óvalo de la avenida Alfredo Mendiola desde las 9:00 a.m. Los manifestantes, que intentaban movilizarse hacia el Congreso, mantuvieron la vía copada hasta las 4:30 p.m., cuando la Policía inició el desbloqueo. Durante la intervención, una grúa retiraba los buses estacionados, lo que provocó que un grupo arrojara piedras y otros objetos.

La protesta afectó gravemente el tránsito en una de las arterias más importantes de la capital, generando largas congestiones. Aunque los transportistas buscaban ser escuchados, los actos de violencia empañaron sus demandas. Las autoridades reiteran que garantizarán el orden, mientras evalúan acciones legales contra los agresores.

