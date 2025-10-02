Manuel Barreto, técnico interino de la selección peruana, presentó la lista oficial de convocados para el amistoso internacional frente a Chile, programado para el 10 de octubre en el Estadio Bicentenario de La Florida. La nómina incluye 25 jugadores, con una clara apuesta por el recambio generacional y el protagonismo de talentos emergentes como Felipe Chávez (Bayern Múnich II) y Juan Pablo Goicochea (Platense).

Entre los convocados destacan también Alex Valera (Universitario), Kevin Quevedo (Alianza Lima), y Joao Grimaldo (Riga FC), quienes han mostrado regularidad en sus respectivos clubes. Barreto, quien también lidera la Unidad Técnica de Menores de la FPF, busca consolidar un grupo competitivo de cara al ciclo rumbo al Mundial 2030.

El clásico del Pacífico se verá por ATV

El esperado duelo entre Perú y Chile será transmitido en vivo por ATV desde las 5:30 p.m., hora peruana. El partido se jugará en campo sintético y marcará el debut oficial de Barreto como estratega de la ‘bicolor’. La transmisión incluirá cobertura previa, análisis táctico y entrevistas exclusivas con los protagonistas.

Este amistoso forma parte de la fecha FIFA de octubre y servirá como preparación para la gira internacional que la selección peruana realizará en noviembre, donde enfrentará a Rusia y nuevamente a Chile en territorio europeo.

Convocados con proyección

La lista también incluye nombres que militan en el extranjero, como Anderson Villacorta (CD Mineros Zacatecas), Maxloren Castro (Sporting Cristal) y Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps). La FPF envió cartas de reserva a sus respectivos clubes, buscando asegurar su presencia en el amistoso.