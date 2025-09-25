El escándalo amoroso más comentado en el entretenimiento argentino y peruano del momento, gira en torno a un video picante de Marcelo Tinelli junto a Sabrina Rojas, la conductora y actriz que se ha convertido en la presunta razón de la reciente separación entre el conductor y la modelo peruana Milett Figueroa. La grabación proviene del podcast de Tinelli y ha generado reacciones fuertes en redes sociales.

El video comprometedor que causó furor

En la famosa grabación, Marcelo Tinelli aparece bromando con Sabrina Rojas mientras él saca un alfajor grande y le pregunta “¿Te lo puedo poner despacito en la boca?“. Sabrina ríe de buena gana y Tinelli termina introduciendo el alfajor entero en su boca, tras lo cual limpia con sus dedos el residuo de la boca de la conductora y los chupa delante de todos los presentes. Este gesto ha sido interpretado como un claro momento de confianza cercana y coquetería entre ambos.

Sabrina Rojas, la ‘manzana de la discordia’

Sabrina Rojas, nacida en Mendoza, Argentina, es una figura reconocida en televisión y una cara habitual en programas conducidos por Tinelli. La prensa especula que la relación del presentador con Milett terminó precisamente debido al surgimiento de un interés más allá de la amistad entre Tinelli y Rojas, quienes además comparten proyectos en medios digitales.

Repercusiones en la relación con Milett Figueroa

La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores en Perú y Argentina, ya que la relación de casi dos años entre Tinelli y Milett Figueroa parecía consolidada. Tras el anuncio oficial del fin del vínculo, comenzaron a surgir rumores y testimonios que apuntan a Sabrina Rojas como la tercera persona involucrada, lo que alimentó aún más la polémica mediática.

Periodistas y usuarios de redes sociales han criticado y debatido largamente sobre la situación, con opiniones divididas entre quienes apoyan a Milett Figueroa y quienes defienden la privacidad de las figuras públicas. Magaly Medina, por ejemplo, ha sido una de las voces más visibles que ha comentado sobre el tema, refiriéndose directamente a Sabrina como la compañera del podcast de Tinelli y principal foco de la polémica.

