Marcelo Tinelli se mostró incómodo luego de que el periodista argentino ‘Pampito’ afirmara en el programa de Magaly Medina que su relación con Milett Figueroa sería una farsa armada para cumplir con un contrato con Amazon. El conductor no tardó en responder a las especulaciones que cuestionan la autenticidad de su vínculo con la modelo peruana.

Al ser consultado por la prensa, el productor desmintió tajantemente que su romance con Milett Figueroa sea una estrategia publicitaria. “Yo no necesito aclarar nada, ¿qué tengo que aclarar? La relación es verdad. Siempre contesto con la verdad, con los hechos”, señaló con evidente molestia.

Marcelo Tinelli también minimizó las críticas de sus compatriotas y dejó en claro su cariño por el Perú. “¿Quieres que te diga todas las cosas que afirman del otro lado también? Me siento peruano aunque soy argentino”, añadió con una sonrisa irónica.

‘Pampito’ asegura que la pareja solo sigue unida por contrato

El periodista argentino ‘Pampito’ sostuvo que Milett y Tinelli ya habrían terminado su relación hace tiempo, pero continuaron mostrándose juntos por compromisos con Amazon, empresa encargada de la serie Los Tinelli.

“Esta relación ya está terminada, es cartón pintado. Ellos no están juntos, volvieron por la serie porque se iban a separar ahí”, afirmó en enlace con ‘Magaly TV, la firme’. “No se aguantan más, ni Tinelli la aguanta a Milett, ni Milett lo aguanta a Tinelli. No pueden sostener más esta mentira”, agregó.

