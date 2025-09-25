Marcelo Tinelli confirmó el fin de su relación con Milett Figueroa tras casi dos años juntos. La noticia sorprendió a sus seguidores y rápidamente se generaron especulaciones sobre una posible tercera persona involucrada en la separación.

Los rumores apuntan a Sabrina Rojas, actriz, modelo y conductora argentina con amplia trayectoria en la televisión, como la posible causa del distanciamiento. Pese a la ola de rumores, Marcelo Tinelli aseguró que la separación con Milett Figueroa fue en buenos términos, con cariño y respeto.

Sin embargo, la conexión y química entre Tinelli y Sabrina Rojas, sumada a años de relación laboral y amistad cercana, mantienen a la conductora argentina en el centro de la atención mediática, sugerida como el nuevo capítulo sentimental en la vida del popular conductor.

¿Quién es Sabrina Rojas?

Sabrina Rojas es oriunda de Mendoza, Argentina, y ha sido compañera y colaboradora de Tinelli desde hace años. Se hizo conocida por su participación en programas populares como “Videomatch” y “Bailando por un Sueño”, consolidando su carrera en televisión. En 2025, comparte con Tinelli el streaming “Estamos de Paso”, donde su cercanía ha llamado la atención del público y medios.

El periodista Agus Rey fue uno de los primeros en mencionar a Sabrina Rojas como “la tercera en discordia”, e incluso la conductora no dudó en bromear en el programa tras la anuncio de Tinelli, lanzando la frase “Marcelo está soltero”. Esta frase avivó aún más las especulaciones sobre su relación.

