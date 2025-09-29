Marcelo Tinelli reconoció que cometió un error al anunciar su ruptura con Milett Figueroa en plena transmisión en vivo. El presentador argentino dijo que debió manejar la situación de otra manera y que fue un desacierto exponer un tema tan personal de forma apresurada.

En conversación con Ángel de Brito, el conductor admitió que lo ocurrido fue “demasiado extremo” y que aún mantiene comunicación con la modelo peruana. Según explicó, lo correcto hubiera sido conversar previamente con ella y emitir un comunicado conjunto en lugar de ventilarlo frente a las cámaras.

“Me parece que nos falta charlar a nosotros personalmente. En este caso puntual es un tema laboral y para mí es un error mío haber jugado esa carta al aire. Pudimos haber hecho un comunicado o haberlo charlado de otra manera”, expresó Tinelli, dejando ver su malestar con la forma en que se manejó la noticia.

Marcelo Tinelli admite que ambos se sintieron afectados

El conductor también señaló que el impacto mediático fue mucho mayor de lo esperado, afectándolos a ambos. “Me parece que ella se sintió afectada, yo también me sentí afectado por todo lo que vino, de un lado y del otro. Parecía una pelea entre dos países”, comentó durante la entrevista.

Asimismo, Tinelli aseguró que, pese a la separación, Milett Figueroa continuará trabajando en la segunda temporada de Los Tinelli, proyecto que se graba para una plataforma internacional. Incluso adelantó que la madre de la modelo, Martha Valcárcel, también será parte de las grabaciones, lo que confirma que el vínculo laboral entre ambos seguirá vigente.

