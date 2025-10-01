Marcelo Tinelli sorprendió al público argentino y peruano tras dar marcha atrás en sus declaraciones sobre Milett Figueroa. El conductor reveló en su podcast que retomó su romance con la modelo peruana, luego de que semanas atrás anunciara su separación.

El conductor argentino no solo confirmó la reconciliación, sino que dejó en claro que se mantiene firme en su relación, asegurando que nunca estuvo soltero y que confía plenamente en su pareja. Sus palabras generaron revuelo en la farándula y acallaron los rumores de distanciamiento definitivo.

Marcelo Tinelli reafirma su romance con Milett

Durante su podcast ‘Estamos de paso’, Marcelo Tinelli fue consultado sobre las versiones que circularon tras su entrevista con Ángel De Brito. El conductor no dudó en desmentirlas con una contundente frase.

“Pero, perdón, ¿quién les dijo que yo estoy soltero? Yo estoy de novio. ¿Usted no vio la nota de Ángel de Brito?“, dijo. Con estas palabras, Tinelli confirmó su reconciliación, despejando cualquier duda sobre el estado de su relación.

Milett también habló de la relación

Como se recuerda, durante su participación en los premios Martín Fierro 2025, Milett Figueroa reconoció que sí hubo discusiones con Tinelli, pero negó una ruptura definitiva. “Estamos bien, estamos conversando, porque se dijeron algunas cosas, creo que llegó un poco lejos, así como toda pareja que tiene discusiones”, expresó.

De esta manera, Milett Figueroa dejó entrever que el anuncio de separación de Tinelli solo fue el resultado de una pelea pasajera. Con las recientes declaraciones de ambos, la pareja vuelve a mostrarse unida y firme frente a las especulaciones.

