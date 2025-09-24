Marcelo Tinelli y Milett Figueroa rompieron palitos después de 2 años, tal como lo anunció el conductor argentino con un “Gracias, amor” durante su programa de streaming “Estamos de paso”. Tinelli, quien reveló la noticia de manera tranquila y asegurando que ahora mantendrán una relación de amistad, dejó a todos anonadados pues la pareja aparentaba estabilidad y acababa de celebrar dos años de relación con muestras públicas de afecto.

Este anuncio, que se produce en la misma fecha en que comenzó la grabación del reality en Punta del Este, parece darle crédito a las versiones de periodistas en Argentina. Dichas versiones, que circularon previamente en televisión, señalaban que este romance era una farsa pactada por contrato que concluiría con el inicio del programa, una predicción que hoy cobra fuerza ante la confirmación de la separación.

