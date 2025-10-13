Marcelo Tinelli y su inesperada respuesta sobre si convive con Milett Figueroa generan críticas de Magaly Medina, quien confiesa que “algo no le cuadra” en esa relación. El productor argentino, al ser consultado sobre si han pensado en la convivencia, explicó que “no convivimos todos los días”, argumentando que la modelo tiene a su hermana viviendo con ella en Argentina y él a sus hijos. La ‘Urraca’ cuestionó que un hombre de su edad y experiencia no sepa cómo afrontar esa pregunta, especialmente cuando se trata de una relación que aparenta ser seria y estable frente a las cámaras.

Vea también: Milett Figueroa se niega a besar a Marcelo Tinelli ante la prensa, pero al final lo hace: “El circo no”

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ puso en duda el argumento de Tinelli sobre la hermana de Figueroa, señalando que la familiar reside en Buenos Aires desde hace muchos años, mucho antes de que la modelo viajara. Medina reflexionó que, “cuando dos personas se aman quieren vivir juntas”, subrayando que ambos son personas adultas que “no están para jueguitos”.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO