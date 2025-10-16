La manifestación de la Generación Z en el centro de Lima, que lamentablemente dejó un fallecido, exhibió niveles de violencia que sobrepasaron la protesta pacífica. El punto de quiebre de los disturbios se registró cuando un violín gigante, que era una clara alusión al Presidente, fue incendiado contra las rejas metálicas del legislativo.

Vea también: Defensoría del Pueblo confirma un fallecido durante marcha de la ‘Generación Z’

Los exteriores del Congreso amanecieron con residuos de pintura mezclada con vidrios, los cuales, según las autoridades, fueron lanzados intencionalmente dentro de baldes para causar mayor daño, mientras que botellas llenas de agua y palos evidencian la peligrosidad de los objetos utilizados. La estructura de protección, ya debilitada por protestas anteriores, terminó con uno de sus barrotes destrozados.

