Autoridades toman medidas de seguridad para resguardar Palacio de Gobierno ante la marcha de la ‘Generación Z‘, cuyos organizadores enfrentan críticas del premier Ernesto Álvarez, quien los calificó como “una banda” que busca “tomar por asalto la democracia”. Esta postura oficial, que podría incrementar la tensión en las calles, se produce mientras alcaldes liderados por Renzo Reggiardo solicitan una declaratoria de emergencia con medidas como la prohibición de dos personas en moto.

Poder Judicial evalúa HOY el pedido de impedimento de salida del país contra Dina Boluarte

El fuerte dispositivo de protección ya es visible en el Centro Histórico, donde se ha cercado todo el perímetro de la Plaza de Armas con rejas que filtran el ingreso de personas, anticipando una protesta que varios gremios de transportistas han declinado apoyar. La movilización, que se desarrollaría a partir de la tarde, ocurre en un contexto donde la solicitud de emergencia y los comentarios del premier agudizan el clima político.

