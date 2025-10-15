Este miércoles 15 de octubre, Lima será escenario de una de las movilizaciones más amplias del año. La denominada ‘Generación Z’, junto a sindicatos, universitarios y colectivos ciudadanos, ha convocado a una marcha nacional que se desplegará desde cinco puntos clave de la ciudad. Según información difundida por los organizadores, los lugares de concentración son:

Frente al Palacio de Justicia

Plaza Dos de Mayo

Plaza Francia

Avenida Abancay

Espacio 303 en Barranco

Cada punto está vinculado a distintos bloques sociales, y se espera que los participantes se movilicen hacia el centro de Lima a partir de las 3:00 p.m., en una jornada que busca visibilizar el descontento frente al actual contexto político.

¿Por qué marchan?

La convocatoria surge tras la vacancia de Dina Boluarte y la asunción del presidente de transición José Jerí, hecho que ha sido cuestionado por diversos sectores juveniles. “No reconocemos a esta persona como nuestro representante legítimo”, señala el comunicado de la Generación Z, que llama a una “insurgencia pacífica y masiva” para exigir nuevas elecciones, reformas constitucionales y mayor transparencia en el Congreso.

Además, la marcha busca denunciar el incremento de la inseguridad ciudadana, la precariedad educativa y la falta de oportunidades laborales para jóvenes. Diversos gremios han confirmado su participación, incluyendo transportistas, comerciantes y estudiantes universitarios.

Recomendaciones para los asistentes

Las autoridades han recomendado a los ciudadanos tomar precauciones ante posibles desvíos vehiculares y aglomeraciones. Se sugiere llevar DNI, agua, protector solar y evitar portar objetos que puedan ser considerados peligrosos. Asimismo, se ha pedido mantener el carácter pacífico de la movilización y respetar los protocolos de seguridad.

El Ministerio del Interior ha desplegado un contingente policial para garantizar el orden público, mientras que organismos de derechos humanos estarán presentes para monitorear el desarrollo de la jornada.